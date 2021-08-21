Байдену запропонували оголосити три імпічменти

Відома конгресвумен Марджорі Тейлор Грін запропонувала конгресу оголосити три імпічменту президенту США Джо Байдену, в тому числі за Афганістан, повідомляє Лента.Ру.

Республіканка зі штату Джорджія повідомила, що внесла на розгляд конгресу проєкти резолюцій про відсторонення Байдена від влади. Вона стверджує, що американський лідер нібито залишив десять тисяч громадян під владою терористичного руху «Талібан».

Грін також переконує, що Байден переступив імміграційне законодавство, допустивши кризу на південному кордоні США. На думку політика, він також привласнив собі законодавчі повноваження, незважаючи на думку верховного суду, і продовжив мораторій на виселення орендарів житла.

"За сім коротких місяців президентства Джо Байдена Америка втратила повагу всього світу. Докази очевидні, а його дії настільки кричущі, що йому необхідно оголосити імпічмент" , - підкреслюється в документі.

Передбачається, що проєкт Грін володіє малими шансами на успіх в конгресі, оскільки обидві його палати знаходяться під контролем однодумців Байдена по Демократичній партії.