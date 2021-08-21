HD VideoBox припинить роботу: розробники припинили підтримку

Творці платформи HD VideoBox заявили, що розробка і підтримка додатку припинено, повідомляє Rozetked.

Офіційний канал додатки в Telegram спорожнів - звідти видалили всі опубліковані раніше пости. Сайт проєкту теж перестав працювати.

Додаток поки працює. Якщо список не можна відобразити, то в налаштуваннях необхідно видалити всі дані. При цьому, за платний Plus-доступ злетить.

HD VideoBox - це Android-додаток для пошуку і перегляду фільмів або серіалів. Програмою можна було користуватися на мобільних пристроях, медіаприставках і смарттелевізорах. Додаток не поширювалося по офіційних каналах - для його установки необхідно було завантажувати інсталяційний apk-файл.