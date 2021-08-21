Путін не зробив Меркель прощального подарунка

Квіти, подаровані Володимиром Путіним Ангелі Меркель, і показне дружелюбність не змогли приховати той факт, наскільки далеко зараз розійшлися позиції Росії і Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Німецькі ЗМІ активно коментують візит федерального канцлера Німеччини в Росію, що відбувся в п'ятницю, 20 серпня. За 16 років свого перебування на посаді канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) багато спілкувалася з Путіним, пише видання n-tv. Навіть якщо за двадцять своїх візитів в цю країну вона мало чого досягла, діалог з Росією ніколи не закінчувався. Вона дотримувалася цього принципу і під час свого останнього візиту.

Протягом багатьох років канцлер терпіла суміш владності і чарівності Путіна з тієї глузливою відстороненістю, яку вона придбала, маючи справу з дуже пихатими чоловіками. Меркель ніколи не дозволяла переривати діалог, якими б поганими не були відносини. На останній зустрічі Меркель також виступила за його продовження, незважаючи на нинішні "глибокі розбіжності".

Відносини Меркель з Путіним ніколи не були хорошими, між ними не зросла довіра - скоріше, свого роду повагу, засноване на тому факті, що вони обидва знають, чого очікувати від один одного.

Меркель отримувала від Путіна відсіч за опором

Ходили чутки, що Володимир Путін міг вибрати для прес-конференції особливо гарний зал, щоб піднести канцлеру прощальний подарунок, пише газета Süddeutsche Zeitung. Але вся позолочена ліпнина не могла приховати того, що поруч стояли двоє, які навряд чи будуть нудьгувати один по одному. При всіх розбіжностях в думках, сказала Меркель на початку зустрічі, вона рада діалогу. Але це було єдине досягнення зустрічі. Путін не підніс Меркель ніяких подарунків, вважає газета.

Список проблем, про які говорили лідери двох країн, був довший ніж будь-коли. До старих додаються нові. Але у відповідь на свої вимоги Меркель отримувала відсіч за опором. На питання, за яких умов може бути звільнений Олексій Навальний, Путін відповів, що він сидить за кримінальні злочини. На заяву Меркель, що корупція і політичні системи пов'язані, російський лідер відповів, маючи на увазі Навального, що боротьбу з корупцією повинні вести тільки люди, "які самі бездоганно дотримуються всі закони". Чи не дав конкретної відповіді Путін і на прохання канцлера з продовження транзитної угоди з Україною щодо газу. Меркель просила главу Кремля поговорити з талібами, щоб ті не перешкоджали виїзду афганських громадян, які допомагали західним країнам. Відповіді також не було. Заключні слова Меркель добре описали ситуацію. За 16 років її перебування на посту канцлера політичні системи Німеччини і Росії ще більше розійшлися. Тим не менш, вона завжди буде переконувати, що "мовчання - неприпустимий варіант". Важко було бути більш заплутаним.

Протверезний візит федерального канцлера

Ангела Меркель постала перед пресою разом з Путіним в чудовому Олександрівському залі Великого Кремлівського палацу, в якому зазвичай проходять важливі прийоми, пише Der Spiegel. Що це - знак поваги, або, скоріше, запобіжний захід під час пандемії? У п'ятницю Меркель виглядала напруженою. Квіти, подаровані їй російським лідером і його дружелюбність не могли приховати того факту, наскільки фундаментально тепер розійшлося світогляд цих двох людей.

Меркель сказала на прес-конференції, що говорила з президентом про "поганому становищі Олексія Навального" і про те, що Німеччина буде стежити за ситуацією. За словами Меркель, висновок Навального в виправну колонію було "неприйнятним", і його необхідно звільнити. Президент Росії дивився на оброблений золотом стеля, а потім, відповідаючи Меркель, попросив поважати рішення російських судів. Це був один з багатьох відмов у той день. Путін не відповів на прохання канцлера вжити заходів щодо трьох НПО, визнаних російською владою небажаними. Проситиме Путіна послабити тиск на громадянське суспільство, опозицію і незалежні засоби масової інформації, які вже кілька місяців стикаються з безпрецедентною хвилею репресій, здається все більш марним. Путін ще раз дав зрозуміти, що не потерпить втручання або інструкцій ззовні. Протверезний прощальний візит Меркель показав, наскільки далеко зараз розійшлися позиції Росії і Німеччини.

Німеччина має справу з усе більш авторитарним режимом

Те, що Ангела Меркель в черговий раз зажадала звільнення лідера опозиції Навального, не справило на Путіна більшого враження, ніж раніше. Канцлер збирається покинути свій пост, російський лідер уже давно вирішив суворо переслідувати своїх критиків, йдеться в коментарі Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Цей випадок, звичайно, символізує той факт, що "глибокі розбіжності", про які говорила Меркель, збільшилися за 16 років її перебування на посту канцлера. Німеччина має справу з усе більш авторитарним режимом, який відкрито протистоїть Заходу.

Афганістан, де НАТО тільки що зазнало найжорстокіше поразка, навряд чи стане центральною ареною цього протистоянні: країна не має для цього достатньої стратегічного значення. Однак той факт, що канцлер попросила Путіна допомогти в переговорах з талібами по біженцям, показує, що він в черговий раз отримав вигоду з невдач Заходу.

Більш актуальним залишається українське питання. Недавні військові погрози Путіна говорять про те, що він не залишив Україну в спокої. Меркель свого часу відреагувала на анексію Криму рішучими санкціями, які, ймовірно, запобігли найгірший сценарій розвитку ситуації. Її наступник повинен займати таку ж тверду позицію.

Росія пов'язана з однією з найбільших зовнішньополітичних помилок Меркель, вважає автор коментаря, маючи на увазі будівництво "Північного потоку -2". Його введення в експлуатацію вже не можна запобігти, але Німеччина не потребуватиме газі занадто довго. І тоді заповнювати труби воднем, як вважають представники німецької економіки, було б нерозумно. Енергетичний перехід слід використовувати для зменшення залежності Німеччини від Росії.

Візит Меркель до Росії - розумний дипломатичний сигнал

Свій відхід зі сцени світової політики Ангела Меркель ймовірно уявляла собі інакше, пише Badische Zeitung. У Москві Путін подарував їй квіти і наговорив теплих слів, по ні політичного прощального подарунка, ні поступок Меркель не отримала. Їй не вдалося домогтися гарантій довгострокового транзиту газу через Україну, щоб позбавити аргументів критиків газопроводу "Північний потік - 2". Розмовляти один з одним завжди правильно, каже Меркель. Це вірно, тільки рік за роком після переговорів з Путіним вона повертається в основному з порожніми руками.

Останній державний візит Ангели Меркель в Росію - чи не поїздка заради задоволення: відносини між двома країнами перебувають на низькому рівні, зазначає Nordwest-Zeitung. На початку терміну її повноважень все було зовсім інакше. Була ще надія на стабільне зближення, економічне співробітництво, навіть на безвізовий режим. Але, незважаючи на всі відмінності, Меркель завжди відрізняла готовність говорити. Її відвідування Путіна перед поїздкою в Україну є розумним дипломатичним сигналом.