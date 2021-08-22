Ірина Шейк та Каньє Вест розійшлися

Кількамісячний роман репера Каньє Веста та Ірини Шейк завершився. Інсайдери повідомили, що їхні стосунки ніколи не були серйозними. Зірки залишилися друзями, повідомляє 24 Канал.

Відомий американський репер та російська модель Ірина Шейк зустрілися з труднощами у стосунках ще кілька тижнів тому. Однак тепер стало відомо, що вони остаточно розірвали романтичні відносини.

За словами джерел, близьких до експари, роман Ірини та Каньє "ніколи не був чимось серйозним". Вони просто любили проводити час разом.

"Каньє був зайнятий роботою і проводив час зі своїми дітьми. Це його основна мета. У нього немає часу на побачення. Проте він вважає Ірину приголомшливою," , – розповів інсайдер.

Видання також повідомило, що зірки залишилися друзями.