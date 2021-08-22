"Удаленка" в Україні стає все менш популярною

На початку літа число вакансій з обов'язковим фізичною присутністю зросла на 25%, повідомляє UBR.

Дистанційна робота в Україні стає все менш популярною. Роботодавці в переважній більшості випадків вимагають фізичної присутності співробітників: число таких вакансій зросла на 25% в червні 2021 року. Про це свідчить інформація платформи "Опендатабот", заснована на аналізі даних великих сервісів з пошуку роботи.

На сьогодні в Україні пропонують вдвічі менше віддалених вакансій, ніж за часів першого карантину (квітень 2020 го), коли було 7-8% від загальної кількості робочих місць.

За даними аналітиків, найчастіше "удаленку" пропонують в таких сферах:

IT, комп'ютери, інтернет - 35% вакансій;

ЗМІ, видавництво, поліграфія - 30%;

дизайн, творчість - 27%;

культура, музика, шоу-бізнес - 27%;

логістика, склад, зовнішня економічна діяльність - 24%.

Нагадаємо, за даними опитування, менше чверті всіх українських компаній залишили своїх співробітників "на будинках". При цьому відвідувати офіс щодня вимагають в 21% випадків. Решта впроваджують змішаний формат роботи для своїх співробітників.

До того ж великі роботодавці по всьому світу також почали повертати співробітників в офіси. Наприклад, Google урізує зарплати фахівцям, які працюють віддалено.