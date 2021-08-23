Рейтинг виробників електромобілiв в світі

У першій половині року глобальним лідером за кількістю проданих повністю електричних автомобілів як і раніше залишається компанія Tesla, повідомляє аналітична компанія SNE Research. У свою чергу друге і третє місця в трійці лідерів займають відповідно китайські Wuling і BYD, прискореними темпами нарощують обсяги виробництва, повідомляє 3Dnews.

За статистикою аналітичної компанії SNE Research в першій половині року Tesla продала 390 000 електрокарів, зайнявши 22% ринку. Друге місце зайняла Wuling, точніше, спільне підприємство SAIC-GM-Wuling - 190 000 машин, що в 13 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ринкова частка виробника збільшилася з 2% в минулому році до 10,7% в поточному.

На третьому місці китайська BYD, що продала 96 300 електромобілів. Її ринкова частка майже не змінилася, піднявшись всього до 5,4%. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen і Great Wall Motors Company. Крім того варто звернути увагу на південнокорейську Hyundai. Хоча вона зайняла всього шосте місце і продала 51 000 повністю електричних автомобілів, їй вдалося подвоїти число випущених машин в порівнянні з першою половиною минулого року.

На ринку гібридів з можливістю підзарядки від електромережі ситуація дещо інша. Безумовним лідером є BMW, що продала таких 106 000 машин (12,9% ринку), а слідом йдуть Mercedes-Benz і Volvo. BYD на четвертому місці, зростання продажів в порівнянні з минулим роком склав вражаючі 428%.

У міру того як розвиваються технології виробництва ефективних акумуляторів, швидко змінюється і ландшафт ринку електромобілів. Не виключено, що нові зміни в списку лідерів відбудуться до кінця поточного року.