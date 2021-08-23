Лукашенко та Путін провели телефонну розмову

Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін у телефонній розмові в понеділок увечері обговорили економічні та військово-політичні питання, повідомляє ТАСС.

За інформацією білоруського агентство БелТА, лідери двох країн домовилися провести розмову ще під час ранкового саміту ОДКБ, щоб продовжити обговорення ситуації в Афганістані, "звірити годинники" з актуальної тематики двостороннього порядку, зокрема економічним і військово-політичних питань.

Глави держав також обговорили союзні програми, конкретні рішення по ним будуть прийняті найближчим часом. Сторони обговорили навчання "Захід-2021" і ситуацію на кордонах Білорусі.

Також Лукашенко і Путін домовилися про графік контактів на вищому рівні найближчим часом.