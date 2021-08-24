Синоптики повідомили, де на День Незалежності пройдуть дощі

У вівторок, 24 серпня, у більшості західних областей України очікуються помірні дощі та грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у Львівській та північних областях — значні дощі, повідомляє Деловая столица.

"Мінлива хмарність, у більшості західних областей помірні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі, на решті території без опадів, лише у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями помірні грозові дощі. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на західний, 5-10 м/с" , — повідомили синоптики.

Температура вдень у західних і Житомирській﻿ областях — 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні та сході до 30°.

У столичному регіоні на День Незалежності України також очікується мінлива хмарність; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві﻿ без опадів, лише ввечері місцями помірний грозовий дощ; по області вдень місцями помірний грозовий дощ. Температура в столиці вдень 25-27°; по області — 23-28°.