Актуальний макіяж: 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх, повідомляє РБК-Украина.

Топ-5 найактуальніших трендів Instagram

  1. Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно.
  2. Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі!
  3. Кольорові стрілки на нижньому повіки - цікава альтернатива класичним стрільцям
  4. Лавандові тіні - вибирайте більш насичений і глибокий відтінок, щоб не створювати ефект хворої / нездорової людини.
  5. Нігті у формі "стилет" - один з найбільш спірних, але разом з тим, наймасовіший тренд Instagram. Тут працює правило"чим довше і гостріше нігтьова пластина, тим крутіше".

5 трендів Instagram, які легко повторити: приклади луків

  • Лавандові тіні

Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
фото: instagram.com/faila_spb

  • Стрілки-крила

Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
фото: instagram.com/faila_spb

  • Кольорові стрілки

Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
фото: instagram.com/faila_spb
  • Пастельно-шоколадна гамма макіяжу

Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
фото: instagram.com/faila_spb

  • Нігті у формі стилет

Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
фото: instagram.com/faila_spb

Автор: Тетяна Турчанікова

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