Актуальний макіяж: 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх, повідомляє РБК-Украина.

Топ-5 найактуальніших трендів Instagram

Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно. Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі! Кольорові стрілки на нижньому повіки - цікава альтернатива класичним стрільцям Лавандові тіні - вибирайте більш насичений і глибокий відтінок, щоб не створювати ефект хворої / нездорової людини. Нігті у формі "стилет" - один з найбільш спірних, але разом з тим, наймасовіший тренд Instagram. Тут працює правило"чим довше і гостріше нігтьова пластина, тим крутіше".

5 трендів Instagram, які легко повторити: приклади луків

Лавандові тіні

фото: instagram.com/faila_spb

Стрілки-крила

фото: instagram.com/faila_spb

Кольорові стрілки

фото: instagram.com/faila_spb

Пастельно-шоколадна гамма макіяжу

фото: instagram.com/faila_spb

Нігті у формі стилет

фото: instagram.com/faila_spb

Автор: Тетяна Турчанікова