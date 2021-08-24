Актуальний макіяж: 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх, повідомляє РБК-Украина.
Топ-5 найактуальніших трендів Instagram
- Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно.
- Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі!
- Кольорові стрілки на нижньому повіки - цікава альтернатива класичним стрільцям
- Лавандові тіні - вибирайте більш насичений і глибокий відтінок, щоб не створювати ефект хворої / нездорової людини.
- Нігті у формі "стилет" - один з найбільш спірних, але разом з тим, наймасовіший тренд Instagram. Тут працює правило"чим довше і гостріше нігтьова пластина, тим крутіше".
5 трендів Instagram, які легко повторити: приклади луків
- Лавандові тіні
- Стрілки-крила
- Кольорові стрілки
- Пастельно-шоколадна гамма макіяжу
- Нігті у формі стилет
Автор: Тетяна Турчанікова