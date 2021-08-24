У метро Києва зламався ескалатор: утворилася тиснява
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності України. У Києві проводять парад і урочистості на честь 30-річчя незалежності. Багато жителів і гостей столиці поїхали в центр. При цьому через велику кількість людей на станції метро "Театральна" зламався ескалатор. У підземці утворилася тиснява, повідомляє РБК-Украина.
На відео видно, як натовп на "Театральній" невеликими кроками просувається до ескалатора.
Також повідомляється, що станції "Театральна" і "Площа Льва Толстого" працюють тільки на вихід.
Зазначимо, що на честь свята частина центральних станцій буде закрита на вхід в певні години, а роботу метрополітену та наземного транспорту продовжили на дві години.
Автор: Роман Мирончук