Військовий літак США запізнився на парад до Дня Незалежності у Києві
Літак ВПС США Stratotanker запізнився на військовий парад до Дня Незалежності України у Києві. Про це йдеться у блозі оборони, повідомляє Еспресо TV.
24 серпня літак ВПС США KC-135T Stratotanker з хвостовим номером 85-0092 запізнився на військовий парад до Дня Незалежності.
Як зазначається, з невідомих причин літак втратив свій часовий код і запізнився.
Американський літак пролетів над трибунами в центрі Києва в той момент, коли сам парад закінчився.