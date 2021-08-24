Військовий літак США запізнився на парад до Дня Незалежності у Києві

Літак ВПС США Stratotanker запізнився на військовий парад до Дня Незалежності України у Києві. Про це йдеться у блозі оборони, повідомляє Еспресо TV.

24 серпня літак ВПС США KC-135T Stratotanker з хвостовим номером 85-0092 запізнився на військовий парад до Дня Незалежності.

Як зазначається, з невідомих причин літак втратив свій часовий код і запізнився.

Американський літак пролетів над трибунами в центрі Києва в той момент, коли сам парад закінчився.