Катя Осадча вже вийшла на роботу - перші фото

П'ять днів тому, 19 серпня, телеведуча Катя Осадча народила третього сина, через три дні вона повернулася з пологового будинку додому, а вже 24 серпня вийшла на роботу, повідомляє Clutch.

Так, в День Незалежності України, знаменитість разом з чоловіком побували на урочистому параді, а до вечора Осадча вже вела зйомки програми "Світське життя" на концерті Андреа Бочеллі біля Маріїнського палацу.

Фотографіями зі зборів на захід Катерина поділилася у своєму Instagram. У розділі «сторіз» вона опублікувала знімок з гримерки, а трохи пізніше фотографії з концерту з'явилися в мікроблозі Юрія Горбунова.

У перший свій робочий день ведуча одягла широке довга сукня з синього атласу і елегантний капелюшок в тон.