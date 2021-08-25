Ніагарський водоспад підсвітили в кольори українського прапора

У Канаді в честь Дня Незалежності України Ніагарський водоспад підсвітили національними кольорами нашої держави, повідомляє Обозреватель.

Відео в Twitter опублікувало Посольство України в Канаді. На записі люди біля водоспаду співали гімн нашої країни і вигукували "Слава Україні!".

"Ніагарський водоспад в синьо-жовтих кольорах. З Днем народження, Україно!" , – йдеться у повідомленні.

Ніагарський водоспад один з найвідоміших природних визначних пам'яток в світі і знаходиться на території США і Канади.