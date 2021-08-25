Джамала зустрілася з Андреа Бочеллі перед концертом: фото та відео з-за лаштунків

24 серпня легендарний італійський співак Андреа Бочеллі виступив в Києві. Святковий концерт маестро відбувся з нагоди Дня Незалежності України. Разом з музикантом на сцену вийшла українська виконавиця Джамала. Виконавиця показала зворушливі фото та відео, які зробила напередодні виступу, повідомляє 24 Канал.

Концерт Андреа Бочеллі став одним з елементів святкової програми до Дня Незалежності. Він відбувся на площі Конституції. Важливо й те, що музикант виступив не сам, а й з українськими артистками.

Зустріч Джамали та Андреа Бочеллі

Однією з тих, з ким Андреа Бочеллі хотів заспівати, стала Джамала. Перед концертом вона зустрілася з маестро та зробила декілька фото та відео на згадку. Зірка неймовірно щаслива, що має змогу заспівати з легендарною особистістю. Джа виконала справжню молитву The Prayer. Раніше її співала неперевершена Селін Діон.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Текст публікації Джамали:

Колись в Тоскані, на одному з концертів, я подарувала Андреа Бочеллі свою платівку For Every Heart. Він цього точно не пам'ятає, а для мене зустріч була особливою.

Я щаслива, що маестро обрав саме мене і сьогодні, вже за декілька годин, на День Незалежності ми разом заспіваємо одну з його видатних пісень. Особливо приємно виконувати справжню молитву The Prayer після легендарної Селін Діон.