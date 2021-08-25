У Новій Зеландії жителі замість вакцини від COVID-19 отримали фізрозчин

У місті Окленд в Новій Зеландії кілька людей отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу при щепленні, повідомляє Лента.Ру.

12 липня в центрі вакцинації району Хайбрук в Окленді виявили невикористані флакони з вакциною після того, як протягом доби зробили 732 щеплення. Передбачається, що деяким жителям замість препарату проти коронавірусу ввели соляний розчин, яким розводять вакцину.

Влада почала розслідування інциденту. Міністр, відповідальний за боротьбу з пандемією коронавірусу в країні, Кріс Хіпкінс визнав наявність помилки в процесі вакцинації. За його словами, "людський фактор" ніколи не можна виключати, проте в цілому населення Нової Зеландії ефективно і безпечно отримує щеплення.

Це не перший випадок, коли замість препарату від коронавірусу людям робили укол фізрозчину. Так, 12 серпня повідомлялося, що в Німеччині медсестра Червоного Хреста могла вводити пацієнтам фізрозчин замість вакцини. Хоча фізіологічний розчин нешкідливий, більшість людей, вакцинованих в Німеччині в березні і квітні, коли медсестра могла займатися подібною діяльністю, є людьми похилого віку з високим ризиком зараження.