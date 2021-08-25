Форма збірної України на Олімпіаді визнана однією з кращих

Форма збірної України на Олімпійських іграх-2020 визнана однією з найкращих за версією відомого американського видання PEOPLE, який зробив добірку найстильніших луків в Токіо, повідомляє Обозреватель.

Екіпірування українських атлетів вразило експертів видання під час параду на церемонії відкриття японської Олімпіади. Самий популярний американський журнал назвав парадну український форму новаторською і в той же час зручним і практичним – повідомляє НОК .

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2020. Джерело: Getty Images

Варто зазначити, що до розробки екіпірування для збірної України доклали руку і самі спортсмени разом з Комісією атлетів НОК. Ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя, і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. А гамма кольорів вміло поєднує традиційні синьо-жовті з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Презентації форми олімпійської збірної України. Джерело: НОК України

Крім України з 206 команд-учасниць Олімпіади експерти PEOPLE також виділили форму збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів та Італії.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Токіо українські спортсмени завоювали 19 нагород, одна з яких – золота.