Фільми які виявилися серед претендентів на "європейський "Оскар"

Європейська кіноакадемія оголосила назви 40 ігрових і 15 документальних фільмів, відібраних на участь в European Film Awards – престижній кінопремії, яку називають "європейським "Оскаром". Серед них – документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться на сайті академії. Зокрема, стрічка Лозниці змагатиметься за перемогу з такими документальними фільмами: "Все включено" / "All-in" (Бельгія, Нідерланди, Франція), режисер Volkan Üce; "Горбачов. Рай" / "Gorbachev. Heaven" (Латвія, Чехія), режисер Віталій Манський; "Ми" / "We" (Франція), режисер Аліс Діоп; "Друга сторона ріки" / "The Other Side of the River" (Німеччина, Фінляндія), режисерка Антонія Кіліан та ін.

Документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії. Тривалість фільму – 120 хвилин.

За словами Лозниці, розповідаючи історію Бабиного Яру, він намагався реконструювати історичний контекст життя в окупованому нацистами Києві.

European Film Awards, або Європейський кіноприз, – нагорода за видатні досягнення в європейському кінематографі, яку вручає Європейська кіноакадемія (European Film Academy) щорічно з 1988 року. За задумом засновників, вона конкурує з "Оскаром" як головна кінематографічна премія Об’єднаної Європи. Нагороди роздають у понад 10 категоріях.

Наразі Європейська кіноакадемія оголосила неповний перелік стрічок, які цього року отримають право змагатися за European Film Awards. Решту назвуть у вересні. Оголошення лонг-листа у два етапи пов’язане з локдаунами та перенесенням низки кінофестивалів через пандемію. Але вже зараз зрозуміло, що на головну кінопремію європейського континенту претендує рекордна кількість фільмів.

Шорт-лист номінантів оголосять 9 листопада на Європейському кінофестивалі в Севільї. Його сформує колегія з більш ніж 4 тисяч членів академії. Переможців оголосять у Берліні 11 грудня 2021 року.