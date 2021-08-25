Тіна Кароль захопила образом у сукні від ліванського модельєра

Відома українська співачка Тіна Кароль позувала у черговій фотосесії перед Днем Незалежності. Вона обрала вбрання від ліванського модельєра Жоржа Чакри, повідомляє 24 Канал.

Популярна українська співачка Тіна Кароль у День Незалежності України опублікувала на особистій сторінці новий допис. У ньому вона привітала усіх зі святом та показала новий вишуканий образ.

Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі. Вона приміряла розкішну сукню молочного кольору з блискучою вишивкою, оригінальною вставкою у вигляді квітки та довгим шлейфом. Тіна Кароль доповнила ефектний аутфіт срібними сережками-підвісками та браслетом у такому самому стилі. Вона розпустила волосся та вклала його локонами.

Фото з інстаграму зірки