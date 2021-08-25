У Кремлі відреагували на програш "Північного потоку-2" в суді ФРН

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку - 2" від вимог газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.﻿ Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.

"Скоріше це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії" , - сказав Пєсков.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Анастасія Рокитна