"Слуги народа" звинуватили Котляра в зраді

Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою. Таку заяву зробили "Слуги народу" на сторінці в Facebook.﻿

За їхніми словами, "це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією Політичної Партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою Міською організацією партії".

Крім того, партія звинуватила Котляра в тому, що він жодним чином не обґрунтував свою позицію, тим самим "зрадивши принципи політичної сили та Президента України Володимира Зеленського".

"Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - сказано в повідомленні.

У фракції також зазначили, що звинувачення сина загиблого Костянтина Павлова на адресу голови "Слуга Народу" та інших депутатів доводять, що опоненти не нехтують будь-якими цинічними маніпуляціями.