Ринок землі: де продано найбільше ділянок

З початку запуску ринку землі 1 липня вже зареєстровано 9072 угоди на земельні ділянки загальною площею 19 356 га.

Про це повідомила прес-служба﻿ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 2284,1 га. На другому місті Харківська область - 2197,7 га, на третьому - Кіровоградська область - 1589,6 га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4767 нотаріуси. Всього заяв – 5353, із них погоджено 4712, в черзі на розгляд – 18, відмову отримали 623.

Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.