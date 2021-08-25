В Україну йдуть холоди та дощі: прогноз погоди на 26 серпня

В останні дні літа в Україні продовжує холоднішати. І якщо на сході та на півдні країни погода ще залишається хоч трохи літньою, то на заході ночі вже стають по-осінньому холодними. Який прогноз на найближчу добу в різних регіонах України дали синоптики – читайте в матеріалі.

Отже, у четвер, 26 серпня, прохолодніше за все буде в більшості західних і центральних областей країни - 19-23°С удень і від 7 на заході до 15°С у центрі вночі. У Рівненській області буде ще холодніше - близько 18-20°С удень і 9-11°С уночі. А ось у центральних Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде набагато тепліше - 25-28°С удень і 13-16°С уночі. При чому, така ж температура очікується й у південній Одеській області, тільки ночі там будуть набагато теплішими - 17-19°С. На півночі прогнозують від 20 до 24°С удень, уночі - 12-14°С. На сході поки ще найбільш тепло - обіцяють 28-30°С удень і 12-16°С уночі. Крім Донецької області - там буде трохи холодніше днем, а саме 26-29°С, зате вночі - 16-19°С. Така ж температура очікується й у більшості південних областей, а також у Криму.

Дощі з грозами накриють центр (у Дніпропетровській області - без грози), північ і майже весь південь. Також дощитиме, але без грози, буде, крім Дніпропетровської, у Запорізькій і Волинській областях, а також на Закарпатті. На решті території буде сонячно, у Львівській області - з невеликою хмарністю.

Найбільш сильний вітер 26 серпня очікується на сході та на півдні країни - 11-18 км/год в середньому. У центрі ж, а також на заході, на півночі та в Криму середня швидкість вітру буде 4-11 км/год, у центрі місцями до 18 км/год. У Сумській області можливі шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 26 серпня в Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 26 серпня вдень у центральних, а також у Одеській і Миколаївській областях можливі грози, у окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 26 серпня очікується температура від 13 до 17°С протягом дня, невеликий вітер 4-7 км/год і гроза.