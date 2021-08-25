Посольство США в Україні: Нападам на політиків не має бути місця в процвітаючій демократії

Посольство США в Україні: Нападам на політиків не має бути місця в процвітаючій демократії

Політична опозиція є необхідною частиною демократії, нагадало посольство США в Україні, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів або будь-яких членів суспільства немає місця в процвітаючій демократії", - наголошується у повідомленні в соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України Пет﻿ра Порошенка. Правоохоронці затримали порушника - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження.

За цим фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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