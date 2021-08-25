Посольство США в Україні: Нападам на політиків не має бути місця в процвітаючій демократії

Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України Пет ﻿ ра Порошенка. Правоохоронці затримали порушника - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження.

За цим фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.