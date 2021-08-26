Ключові продукти і досягнення Apple за 10 років без Стіва Джобса

Після смерті легендарного Стіва Джобса багато "злих язиків" пророкували захід зірки Apple, повідомляє UBR.

У вівторок, 24 серпня, виповнилося 10 років, як на посаді СЕО "яблучної корпорації" працює Тім Кук. І як мінімум фінансове становище компанії виглядає непорушним - саме при нинішньому керівнику її капіталізація досягла небачених висот. Які ж основні досягнення компанії за останню декаду?

З грошима - повний порядок

За останні кілька років стало звичною справою очікувати від Apple квартального прибутку в розмірі $10 млрд, але так було не завжди.

За 20 років компанія зазнала неймовірних перетворень. У 2001 році загальний дохід Apple склав $5,36 при збитку $25 млн. За фінансовий рік, що закінчився 26 вересня 2020 року, Apple повідомила про чистий прибуток в розмірі $57,4 млрд при виторзі в $274,5 млрд.

Це означає, що "яблучній корпорації" вдалося зберегти середнє зростання продажів на рівні 23% протягом майже двох десятиліть.

Зростання акцій в 13 разів

Експерт у сфері цифрової економіки Олена Мініч зазначила, що зазвичай інвесторів цікавить тільки одне питання: "Show me the money" (Покажи гроші - англ).

"Тіму Куку є що їм відповісти", - підкреслила вона.

Адже $1 тис., вкладених в акції компанії в 2011 році, коли він очолив Apple, зараз стоять вже майже $13 тис. Тобто 1200% повернення інвестицій, майже в чотири рази більше, ніж середнє зростання ринку.

Під керівництвом Кука ринкова капіталізація Apple виросла з $364,4 млрд до $2,45 трлн, ставши першою американською компанією, що публічно торгується, яка досягла ринкової капіталізації в $1 трлн у 2018 році, а всього два роки по тому досягла позначки в $2 трлн.

Як змінювалася ціна акцій Apple за останнє десятиліття

Як починалася "епоха Кука"

Коли новий керівник зайняв пост гендиректора Apple - це був корпоративний перехід, не схожий ні на який інший.

Він "вийшов з тіні" одного з найвідоміших американських топ-менеджерів і прийняв кермо влади однієї з найбільших світових технологічних компаній. Тоді вин﻿икли питання, чи може Apple бути ще більш успішною.

Пропрацювавши десять років на цій посаді, Тім Кук тепер керує найдорожчою компанією на планеті. Понад мільярд людей у всьому світі використовують її пристрої, а десятки мільйонів розробників побудували свій бізнес на її програмних платформах.

Тім Кук змінив Стіва Джобса на посаді генерального директора 24 серпня 2011 року, менш ніж за два місяці до смерті засновника Apple.

Яка різниця між Джобсом і Куком

Стів Джобс був відомий своєю здатністю створювати новаторські пристрої, які змінили уявлення споживачів про технології.

Тім Кук же може прославитися розширенням екосистеми Apple - створенням набору послуг з передплати та інших апаратних продуктів, які доповнюють iPhone - основний бізнес-продукт, запущений Джобсом.

Основні досягнення Тіма Кука на посаді глави Apple

Під керівництвом Кука Apple перетворилася з виробника пристроїв преміум-класу в велику багатопрофільну компанію з різними напрямками бізнесу - від рішень в сфері платіжних послуг до номінованих на "Оскар" продуктів, випущених її власним теле- і кінопродакшеном.

Кук курирував поглинання більш 100 компаній, включаючи покупку Beats за $3 млрд в 2014 році і придбання у Intel модемного бізнесу на $1 млрд в 2019 році.

Основні віхи у розвитку Apple, 2001-2020 рр.

Через місяць після вступу на посаду Кук оголосив про вихід iPhone 4S. З тих пір Apple випустила ще майже два десятка версій iPhone в більш широкому діапазоні цін, а також нові покоління iPad, Mac і MacBook.

Кук також курирував випуск нових апаратних продуктів. Найбільш успішні - Apple Watch у 2015 році і AirPods в 2016 році.

"Apple Watch так і не став обіцяним хітом ні в категорії wearables, ні в обіцяному внесок в здоров'я нації. А ось Apple AirPods, другий за величиною ношений продукт, став справжнім хітом. Багато в чому AirPods став символом "епохи Кука", коли здається очевидною ідея, вміло реалізована, стала не тільки бізнесом, а й культурним успіхом", - констатувала Олена Мініч.

За її словами, Apple під керівництвом Кука зробила, здавалося б, неможливе, практично миттєво відмовившись від процесорів Intel в комп'ютерах Mac.

Навіть більш важливим, ніж нові пристрої, втілені в життя під його керівництвом, спостерігачі назвали зростання сервісного бізнесу Apple.

Уже в перші п'ять років його перебування на посаді компанія отримувала значний прибуток від свого підрозділу послуг. У нього входили такі продукти, як:

iCloud, запущений в жовтні 2011 року;

Apple Podcasts (2012);

Apple Music (2015).

У січні 2016 року Apple вперше повідомила, що за попередній рік виручила $20 млрд від продажу послуг.

З тих пір Apple запустила ще більше сервісів, включаючи Apple Arcade, Apple TV+ і Apple Fitness+, а також пакет підписки, що ще більше сприяло розвитку бізнесу. У 2020-му фінансовому році Apple отримала майже $53,8 млрд доходу від послуг, що складає близько 20% від загального обсягу продажів компанії.

Переключення уваги на послуги дозволило Apple менше залежати від продажів iPhone, які можуть бути нестабільними від кварталу до кварталу і почали виходити на плато, а іноді навіть просідаючи. Ключовим завданням Кука було компенсувати уповільнення зростання продажів iPhone.

Продажі смартфонів як і раніше щорічно приносять Apple купу грошей. Але тепер вона також має більш стабільний та більш високий маржинальний прибуток від послуг з передплати. Таким чином сформувався фінансовий "буфер", оскільки клієнти рідше почали міняти свої пристрої.

Сервіси також дають споживачам ще більше причин вибирати обладнання Apple в порівнянні з іншими. А також допомагають компанії отримувати більше доходу з кожної людини, яка купує один з "яблучних" пристроїв.

Які плани на наступне десятиліття

Тім Кук вже заявив, що не планує працювати в Apple ще 10 років. Але більшість фанатів компанії очікують, що він протримається ще хоча б трохи.

За словами Олени Мініч, погляди Тіма Кука виходять за рамки тематичних сервісів.

"З Apple Pay, Apple Card, Apple Cash і майбутнім Apple Pay Later компанія, схоже, також переходить в банківську справу, блокуючи при цьому частину ваших транзакцій, оскільки прив'язує вас до своєї програмної екосистемі", - зазначила вона.

За її словами, Apple епохи Кука стала "бізнес-бегемотом з усіма позитивними і негативними аспектами" . Наприклад, компанія ніколи раніше не приносила стільки вибачень, як за останні кілька років.

Будь то за штучне уповільнення роботи старих iPhone для збереження їх батарей. Або за таємне використання підрядниками людей для прослуховування записів Siri. А також за примус розробників до додавання покупок в додатку і за 30%-ву комісію з усіх транзакцій в Apple Store.

Що стосується України, то ключовим досягненням можна назвати відкриття офісу Apple в нашій країні. Що є непрямим визнанням важливості нашого ринку для "яблучної" корпорації.