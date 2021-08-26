Екс-глава СБУ заявив, що за 30 років Україна не побудувала демократію
Україна за 30 років так і не побудувала демократію, в державі функціонує авторитарна кланова система. Таку думку висловив колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко, повідомляє Україна 24.
"Наші зарубіжні партнери завжди говорять: у вас дві головні проблеми. Так, ворог стоїть на кордоні, але головна проблема - це внутрішня корупція. У нас коли хтось говорить, що ми живемо при демократії, він абсолютно не розуміє, що ми ні дня ще не жили при демократії, ми її не побудували.
У нас авторитарна кланова система. І кожна політична влада, коли приходить, вона чомусь критикує попередників, але коли приходить, то досить швидко красиво очолює цю корупційну складову і використовує наші безмірні і природні можливості, розкрадають бюджет і так далі. Але вони не реформують", - заявив Смешко.
"Тиск (щоб підписати Будапештський меморандум), який проявлявся і на першого, і на другого президента з боку США і Росії, я був свідок, він був божевільним. Рішення було помилково.
Ми зараз повинні вимагати від ядерних країн - або ми розвиваємо меморандум далі за гарантіями безпеки та суверенітету нашої держави, або ми можемо почати внутрішні консультації в Україні по виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і розглядати можливість в перспективі стати ядерною державою. Тому що тільки ядерна зброю де-факто і де-юре захищає кордони країни", - заявив екс-глава СБУ.