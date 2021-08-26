Екс-глава СБУ заявив, що за 30 років Україна не побудувала демократію

Україна за 30 років так і не побудувала демократію, в державі функціонує авторитарна кланова система.﻿ Таку думку висловив колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко, повідомляє Україна 24.

"Наші зарубіжні партнери завжди говорять: у вас дві головні проблеми. Так, ворог стоїть на кордоні, але головна проблема - це внутрішня корупція. У нас коли хтось говорить, що ми живемо при демократії, він абсолютно не розуміє, що ми ні дня ще не жили при демократії, ми її не побудували.

У нас авторитарна кланова система. І кожна політична влада, коли приходить, вона чомусь критикує попередників, але коли приходить, то досить швидко красиво очолює цю корупційну складову і використовує наші безмірні і природні можливості, розкрадають бюджет і так далі. Але вони не реформують", - заявив Смешко.

"Тиск (щоб підписати Будапештський меморандум), який проявлявся і на першого, і на другого президента з боку США і Росії, я був свідок, він був божевільним. Рішення було помилково.