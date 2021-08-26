ЄС змінить рекомендації по в'їзду для 6 країн через сплеск COVID-19

ЄС має намір вилучити шість країн зі списку тих, для яких державам-членам рекомендовано зняти коронавірусні обмеження на в'їзд, повідомляє Європейська правда.

Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію та Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС мають бути скасовані, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван та США також планують вилучити" , - зазначив журналіст.

За його словами, список буде оновлено найближчими днями.