Розвідники розкрили деталі атаки, що готувалася в аеропорту Кабула
Терористи афганського філії терористичної організації "Ісламська держава" так званий "Велаят Хорасан" готували напад в аеропорту в Кабулі. Бойовики під керівництвом Пакистану хотіли завдати удару по силам НАТО, щоб спровокувати ескалацію конфлікту, повідомляє РБК-Україна.
У розвідувальної записці, зібраної ЦРУ, повідомляється, що готувалися чотири машини, начинені вибухівкою.
Відзначається, що терористи планували підірвати авто біля воріт, де знаходяться тисячі біженців і солдати НАТО. Після першого вибуху, планувалися ще три, щоб збільшити кількість жертв навіть рятувальників, які прибули б на місце НП.
Як підтвердили виданню la Repubblica два різних і кваліфікованих джерела в розвідці союзників США, попередження про теракт передували як мінімум два інших повідомлення. Так, терористи планували до 31 серпня влаштувати різанину в аеропорту. Також планувався запуск ракети по периметру території аеропорту.
"На даний момент і з урахуванням тих кількох годин, які у нас попереду, ніхто не може реально оцінити, наскільки конкретна і неминуча загроза, зазначена в недавніх попередження. Але ніхто не настільки божевільний, щоб думати, що це блеф", - повідомило виданню джерело.
Повідомлення про можливі теракти пояснюють посилення заходів безпеки навіть серед талібів.
"Усередині аеропорту і на вулицях Кабула, де патрулювання талібів стає все більш і більш нав'язливим через заборону афганцям наближатися до злітно-посадочних смугах з цього моменту і до 31 серпня", - зазначає видання.
Однак джерело видання додало, якщо дані про теракт виявиться блефом, то нескладно буде вичислити, хто стоїть за дезінформацією.
"Це нескладно. Просто складіть список країн, які хочуть, щоб ми негайно покинули Кабул. Самі таліби. Але також Пакистан, Росія, Китай, Туреччина", - повідомив співрозмовник видання.