Розвідники розкрили деталі атаки, що готувалася в аеропорту Кабула

Терористи афганського філії терористичної організації "Ісламська держава" так званий "Велаят Хорасан" готували напад в аеропорту в Кабулі. Бойовики під керівництвом Пакистану хотіли завдати удару по силам НАТО, щоб спровокувати ескалацію конфлікту, повідомляє РБК-Україна.

У розвідувальної записці, зібраної ЦРУ, повідомляється, що готувалися чотири машини, начинені вибухівкою.

Відзначається, що терористи планували підірвати авто біля воріт, де знаходяться тисячі біженців і солдати НАТО. Після першого вибуху, планувалися ще три, щоб збільшити кількість жертв навіть рятувальників, які прибули б на місце НП.

Як підтвердили виданню la Repubblica два різних і кваліфікованих джерела в розвідці союзників США, попередження про теракт передували як мінімум два інших повідомлення. Так, терористи планували до 31 серпня влаштувати різанину в аеропорту. Також планувався запуск ракети по периметру території аеропорту.

"На даний момент і з урахуванням тих кількох годин, які у нас попереду, ніхто не може реально оцінити, наскільки конкретна і неминуча загроза, зазначена в недавніх попередження. Але ніхто не настільки божевільний, щоб думати, що це блеф", - повідомило виданню джерело.

Повідомлення про можливі теракти пояснюють посилення заходів безпеки навіть серед талібів.

"Усередині аеропорту і на вулицях Кабула, де патрулювання талібів стає все більш і більш нав'язливим через заборону афганцям наближатися до злітно-посадочних смугах з цього моменту і до 31 серпня" , - зазначає видання.

Однак джерело видання додало, якщо дані про теракт виявиться блефом, то нескладно буде вичислити, хто стоїть за дезінформацією.