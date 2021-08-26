У Кабулі стався третій вибух

Світові інформагентства повідомляють про новий вибух в столиці Афганістану Кабулі.

"Черговий вибух стався в Кабулі", - йдеться в Twitter-акаунті Агентства Андалоу.

#BREAKING Another explosion hits Afghan capital Kabul - ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 26, 2021

На даний момент відомо про сорока загиблих в результаті двох попередніх вибухів. Пентагон заявляє про десятьох загиблих морпіхів.

"10 американських морських піхотинців загинули під час вибуху в аеропорту Кабула, заявили офіційні особи", - пише журналіст Амічай Штайн.

Пізніше він зазначив, что стало відомо про загибель дванадцяти американців.