МВС встановило нові камери автофіксації швидкості на дорогах

В Україні з 27 серпня запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. Вони встановлені на дорогах в чотирьох областях і трьох містах, повідомляє UBR.

Зокрема, чотири нових комплекси "Каскад" включать на території Київської області: на автодорозі Р-01 Київ - Обухів, де дозволена максимальна швидкість руху складає 50 км на годину.

Також камери автофіксації розмістили в таких регіонах:

Волинська область - чотири прилади контролю "Каскад";

Полтавська область - один;

Львівська область - п'ять;

Запоріжжя - три;

Мелітополь - один;

Кривий Ріг - два.

Таким чином з завтрашнього дня в країні запрацюють вже 97 приладів автофіксації порушень ПДР, 20 з них - в Києві.