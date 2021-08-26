МВС встановило нові камери автофіксації швидкості на дорогах

МВС встановило нові камери автофіксації швидкості на дорогах

В Україні з 27 серпня запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. Вони встановлені на дорогах в чотирьох областях і трьох містах, повідомляє UBR.

Зокрема, чотири нових комплекси "Каскад" включать на території Київської області: на автодорозі Р-01 Київ - Обухів, де дозволена максимальна швидкість руху складає 50 км на годину.

Також камери автофіксації розмістили в таких регіонах:

  • Волинська область - чотири прилади контролю "Каскад";
  • Полтавська область - один;
  • Львівська область - п'ять;
  • Запоріжжя - три;
  • Мелітополь - один;
  • Кривий Ріг - два.

Таким чином з завтрашнього дня в країні запрацюють вже 97 приладів автофіксації порушень ПДР, 20 з них - в Києві.

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