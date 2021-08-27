США продовжать евакуацію попри заборону талібів

Вашингтон буде шукати можливості для вивезення американців з Афганістану після виведення військ 31 серпня, повідомив президент США Джо Байден під час виступу у зв'язку з терактами в аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, вивіз охочих покинути Афганістан буде можливий і протягом наступних місяців всупереч введеним заборонам.

"Будуть, я вважаю, численні можливості для продовження надання доступу додатковим особам для виїзду з Афганістану" , - підкреслив американський лідер.

До цього джерела пояснили, що CША мають намір завершити операцію по евакуації американських громадян з Афганістану в найближчі 36 годин.