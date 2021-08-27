Білий дім відреагував на вимоги про відставку Байдена
Представник Білого дому Джен Псакі відповіла на вимоги членів Республіканської партії США про відставку президента Джо Байдена після подій в Афганістані та загибелі американських військовослужбовців під час терактів в Кабулі, повідомляє Лента.Ру.
Прессекретар підкреслила, що в ситуації, яка склалася кожному громадянину Сполучених Штатів слід включитися в боротьбу з терористами та розділити рішучість адміністрації.
"Зараз не час для політиканства. Ми очікуємо, що всякий американець, якби він був обраною особою або таким не будучи, встане пліч-о-пліч разом з нами та розділить рішучість переслідувати, битися і вбивати цих терористів, де б вони не знаходилися", - підкреслила Псакі.