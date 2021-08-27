Білий дім відреагував на вимоги про відставку Байдена

Представник Білого дому Джен Псакі відповіла на вимоги членів Республіканської партії США про відставку президента Джо Байдена після подій в Афганістані та загибелі американських військовослужбовців під час терактів в Кабулі, повідомляє Лента.Ру.

Прессекретар підкреслила, що в ситуації, яка склалася кожному громадянину Сполучених Штатів слід включитися в боротьбу з терористами та розділити рішучість адміністрації.