Білий дім відреагував на вимоги про відставку Байдена

Білий дім відреагував на вимоги про відставку Байдена

Представник Білого дому Джен Псакі відповіла на вимоги членів Республіканської партії США про відставку президента Джо Байдена після подій в Афганістані та загибелі американських військовослужбовців під час терактів в Кабулі, повідомляє Лента.Ру.

Прессекретар підкреслила, що в ситуації, яка склалася кожному громадянину Сполучених Штатів слід включитися в боротьбу з терористами та розділити рішучість адміністрації.

"Зараз не час для політиканства. Ми очікуємо, що всякий американець, якби він був обраною особою або таким не будучи, встане пліч-о-пліч разом з нами та розділить рішучість переслідувати, битися і вбивати цих терористів, де б вони не знаходилися", - підкреслила Псакі.
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