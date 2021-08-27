Гороскоп на 27 серпня: кому пощастить у коханні, а кому варто не вестися на провокації

П'ятниця, 27 серпня, для Близнюків стане сприятливим днем для успішного виконання важливих завдань, Левам варто прислухатися до інтуїції і не вестися на виверти провокаторів, а Скорпіони можуть отримати багато грошей. Водоліям пощастить у коханні, а Козероги можуть зважитися на розрив відносин або звільнення, повідомляє Обозреватель.

Хто опиниться в потрібний час у потрібному місці, а кому варто звернути увагу на здоров'я, читайте далі. Прогнози астрологів для представників кожного знака Зодіаку на 27 серпня.

Овен

Сьогодні ви мимоволі можете посадити таке насіння, що згодом проросте і стане для вас дуже значною підмогою. Це можуть бути започатковані ідеї, новий бізнес, нова робота чи ініціативи, які ви започаткуєте, інші підхоплять і втілять у життя.

Телець

Вас спіткає велика радість, ви можете влитися у святкування якоїсь події чи просто опинитеся у якомусь веселому місці, де разом з іншими дуже насичено проведете час. Втім, якісь домашні думки та клопоти не дадуть вам зовсім розчинитися у цих веселощах.

Близнюки

Попри п'ятницю та можливість трохи розслабитися, ви тільки-то розкачалися і вийшли на задану потужність. Це якраз той випадок, коли "нам хліба не треба - роботу давай". І ви завзято беретеся за найскладніші завдання і блискуче з ними впораєтесь.

Рак

Вас з головою затягне у сімейні справи, ви зустрічаєтесь чи спілкуєтесь з родичами, вирішуєте їх питання, можете навіть стати зручною жилеткою для їх сліз та скарг. Головне, не залишатися у цьому стані надовго і вчасно вибудувати кордони.

Лев

Хтось дуже вміло провокуватиме вас на емоційні сплески, намагатиметься викликати у вас певний відгук, і тут головне – не вестися на ці хитрощі, більше зануритися в себе, слухати інтуїцію, може навіть дистанціюватися від провокатора.

Діва

Ви схильні до дуже ретельної та планомірної роботи, коли все просувається помірно, згідно з планами, графіків та задумів. Але сьогодні від вас весь час підганятимуть, вимагатимуть прискоритись і ви можете навіть погодитися, попри ризики погіршити якість роботи.

Терези

Будьте сьогодні особливо уважними до власних потреб і до здоров'я, збавте оберти, уповільнюйтесь і розслабляйтесь. А якщо відчуєте таку потребу – то і до лікаря буде не зайвим звернутися за допомогою, або провести курс реабілітації чи профілактики.

Скорпіон

Ви будете нині чи не найбагатшими за всіх, бо гроші сьогодні сиплються просто до ваших ніг – встигайте тільки підбирати. Тут і якісь родинні кошти, і заробітки, і бізнес-інвестиції, і хтось розщедрюється на благодійні внески. Словом, передбачається суцільна грошова злива.

Стрілець

Хоч вам і пропонуватимуть усі блага світу та всенародну підтримку в усіх ваших починаннях, але ви ще думаєте, чи прийняти цей подарунок, чи самостійно досягти якихось вершин. Зрештою, це непросте філософське питання ви і будете сьогодні вирішувати.

Козеріг

Вас можуть так дістати, що у пориві пристрасті можете гучно хряпнути дверима і гордо піти в нікуди – чи з роботи, чи з дому, чи зі стосунків. Звичайно, потім можете і пошкодувати, але якщо розглядати у довготривалій перспективі, то цей вчинок може бути цілком доречним.

Водолій

Вам щаститиме у коханні. Чи то ви опинитеся у потрібний час у потрібному місці, чи то на вас зверне увагу дуже приємна та гідна людина, але у вас будуть усі шанси привернути до себе фортуну і знайти пару, якщо це питання поки не вирішене.

Риби

В голові роїться чимало думок, ви собі малюєте якісь плани, осмислюєте нові відомості, відкидаєте зайве і формуєте своє майбутнє. І тут же, просто сьогодні до вас приходить інформація, яка підтверджує, що ви зараз на правильному шляху і можете досягти запланованого.