Доктор Комаровський розповів про прийом жарознижуючих дітям
Коли у дитини підвищується температура тіла, батьки поспішають дати жарознижувальні ліки. Однак, при якій температурі потрібно приймати лікарські препарати, визначитися насправді ж все складніше, ніж здається. Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив головні правила прийняття жарознижувальних, повідомляє Вести.
"Якщо у дитини 39 ° С, але він посміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, так ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 ° С, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - так жарознижувальні потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна ", - стверджує доктор. ⠀
Наведені міркування дозволяють сформулювати конкретні поради та перерахувати показання до застосування жарознижувальних засобів: ⠀
- пов'язане з підвищенням температури тіла неадекватна поведінка дитини або його родичів;
- погана переносність температури - число значення не має, дитині реально погано; ⠀
- ознаки дихальної недостатності (задишка, утруднене дихання);
- наявність патологічних втрат рідини - блювота, пронос, сухе і тепле повітря;
- неможливість заповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);
- наявність супутніх хвороб нервової системи;
- дитину оглянув лікар і сказав, що треба.