Доктор Комаровський розповів про прийом жарознижуючих дітям

Коли у дитини підвищується температура тіла, батьки поспішають дати жарознижувальні ліки. Однак, при якій температурі потрібно приймати лікарські препарати, визначитися насправді ж все складніше, ніж здається. Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив головні правила прийняття жарознижувальних, повідомляє Вести.



﻿"Якщо у дитини 39 ° С, але він посміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, так ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 ° С, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - так жарознижувальні потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна ", - стверджує доктор. ⠀

Наведені міркування дозволяють сформулювати конкретні поради та перерахувати показання до застосування жарознижувальних засобів: ⠀