Mercedes-Benz представив нове покоління моделі Citan

Німецька компанія Mercedes-Benz представила черговий результат співпраці з французьким альянсом Renault-Nissan - нову генерацію сімейства Citan. Попри загальну платформу з Renault Kangoo, автомобіль значно відрізняється від свого французького родича, повідомляє Обозреватель.

Як і раніше, Citan та Kangoo використовують загальну платформу і кузовні панелі, але, в порівнянні з попередником, дизайн екстер'єру та інтер'єру Mercedes-Benz значно змінилися.

Дизайн екстер'єру та інтер'єру Mercedes-Benz значно змінилися. Джерело: Daimler AG

Команда шеф-дизайнера компанії Гордона Вагенера запропонувала своє бачення моделі Citan. Автомобіль отримав нові бампери, світлотехніку. У базовій комплектації фари галогенні, а за доплату можна замовити більш ефективні та економічні світлодіодні LED High Performance.

Модель запропонована у двох варіантах – вантажному 2-місному Citan Panel Van та пасажирському 5-місцевому Citan Tourer. Джерело: Daimler AG

Спочатку представлений Citan зі стандартною колісною базою (2716 мм). Довжина новинки - 4498 мм (+177 мм). Модель запропонована у двох варіантах – вантажному 2-місному Citan Panel Van та пасажирському 5-місному Citan Tourer. У першому випадку об'єм багажного відділення – 2,9 м3, що дозволяє розмістити дві європалети. Крім того, новинка здатна буксирувати причіп масою до 1,5 т. Пізніше очікується дліннобазний варіант у 2-, 5- або 7-місному виконанні.

об'єм багажного відділення – 2,9 м3, що дозволяє розмістити дві європалети. Джерело: Daimler AG

Збоку доступ в задню частину салону забезпечують дві зсувні двері, а ширина отвору досягає 615 мм. Цікаво, що обидві версії Citan можна замовити як з задніми дверима, що підіймається, або з орними асиметричними стулками.

Дизайн інтер'єру виконаний у фірмовому стилі Mercedes-Benz. Джерело: Daimler AG

Дизайн інтер'єру повністю перероблений і виконаний у фірмовому стилі Mercedes-Benz з характерними дефлекторами-турбінами повітропроводів, знайомої по інших моделях марки графікою приладів та рульового колеса з круглою маточиною.

Передня частина салону. Джерело: Daimler AG

У топових комплектаціях є кольоровий екран на шкалі приладів, двозонний клімат-контроль, кнопка запуску двигуна та інфо-розважальна система MBUX з голосовим асистентом "Hey Mercedes", здатним розпізнавати 28 мов. Вантажна версія в стандартному виконанні оснащена 6-ма подушками безпеки, а у пасажирській є додатково подушка, яка відокремлює водія від переднього пасажира.

Пасажирське відділення Citan Tourer. Джерело: Daimler AG

Для покупців буде запропонована широка лінійка бензинових і дизельних моторів потужністю від 75 до 131 к.с. У другій половині майбутнього року з'явиться 102-сильна електрична версія eCitan. Запас ходу електрокара досягає 285 км по циклу WLTP, а на зарядку АКБ місткістю 44 кВтг на стаціонарній станції від 10 до 80% місткості буде потрібно близько 40 хвилин.

Електрична версія eCitan має запас ходу до 285 км. Джерело: Daimler AG

Приймання замовлень на новий Mercedes-Benz Citan відкриється в середині вересні нинішнього року. Ціни та комплектації стануть відомі ближче до початку продажів. Очікується, що у Німеччині базовий вантажний варіант обійдеться приблизно у 23800 євро.