Андре Тан показав найтрендовіший верхній одяг на осінь 2021

Український дизайнер Андре Тан розповів, яка верхній одяг буде в тренді восени 2021. За словами модельєра, в моді буде шкіряні жакети, яскраві плащі і тваринний принт, повідомляє Обозреватель.

Відповідний пост дизайнер опублікував на особистій сторінці в Instagram.

  • Шкіряний жакет
Шкіряні жакети.
Шкіряні жакети. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитий модельєр закликав вибирати трохи подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.

"Комбінуйте його з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть)", – написав він.
  • Яскравий плащ-дощовик
Яскраві плащі.
Яскраві плащі. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

За словами Андре Тана, це прекрасна можливість додати цікавий крій або яскравий колір в повсякденний образ.

"Для балансу наряду поєднуйте з більш структурованими речами", – зазначив дизайнер.

  • Кейп
Трендовий кейп.
Трендовий кейп. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Тан вважає, що кейп вічно модна базова річ, яку можна поєднувати як з трениками, так і з вечірнім вбранням.

  • Пальто з м'якою лінією плеча
Пальто з м'якою лінією плеча.
Пальто з м'якою лінією плеча. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

"Зверніть увагу на довжину міді – це кращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності в ваш образ", – написав модельєр.

  • Тваринний принт
Тваринний принт.
Тваринний принт. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Андре підкреслив, що такий принт не виглядає вульгарно.

"Якщо боїтеся виглядати занадто яскраво – вибирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір)", – написав він.
  • Шкіряний тренч
Шкіряний тренч.
Шкіряний тренч. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

"Тренч не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази. Але в цьому сезоні без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому", – написав Тан.

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