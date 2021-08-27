Андре Тан показав найтрендовіший верхній одяг на осінь 2021
Український дизайнер Андре Тан розповів, яка верхній одяг буде в тренді восени 2021. За словами модельєра, в моді буде шкіряні жакети, яскраві плащі і тваринний принт, повідомляє Обозреватель.
Відповідний пост дизайнер опублікував на особистій сторінці в Instagram.
- Шкіряний жакет
Знаменитий модельєр закликав вибирати трохи подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.
"Комбінуйте його з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть)", – написав він.
- Яскравий плащ-дощовик
За словами Андре Тана, це прекрасна можливість додати цікавий крій або яскравий колір в повсякденний образ.
"Для балансу наряду поєднуйте з більш структурованими речами", – зазначив дизайнер.
- Кейп
Тан вважає, що кейп вічно модна базова річ, яку можна поєднувати як з трениками, так і з вечірнім вбранням.
- Пальто з м'якою лінією плеча
"Зверніть увагу на довжину міді – це кращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності в ваш образ", – написав модельєр.
- Тваринний принт
Андре підкреслив, що такий принт не виглядає вульгарно.
"Якщо боїтеся виглядати занадто яскраво – вибирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір)", – написав він.
- Шкіряний тренч
"Тренч не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази. Але в цьому сезоні без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому", – написав Тан.