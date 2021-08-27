Андре Тан показав найтрендовіший верхній одяг на осінь 2021

Український дизайнер Андре Тан розповів, яка верхній одяг буде в тренді восени 2021. За словами модельєра, в моді буде шкіряні жакети, яскраві плащі і тваринний принт, повідомляє Обозреватель.

Відповідний пост дизайнер опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Шкіряний жакет

Шкіряні жакети. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитий модельєр закликав вибирати трохи подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.

"Комбінуйте його з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть)" , – написав він.

Яскравий плащ-дощовик

Яскраві плащі. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

За словами Андре Тана, це прекрасна можливість додати цікавий крій або яскравий колір в повсякденний образ.

"Для балансу наряду поєднуйте з більш структурованими речами" , – зазначив дизайнер.

Кейп

Трендовий кейп. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Тан вважає, що кейп вічно модна базова річ, яку можна поєднувати як з трениками, так і з вечірнім вбранням.

Пальто з м'якою лінією плеча

Пальто з м'якою лінією плеча. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

"Зверніть увагу на довжину міді – це кращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності в ваш образ" , – написав модельєр.

Тваринний принт

Тваринний принт. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Андре підкреслив, що такий принт не виглядає вульгарно.

"Якщо боїтеся виглядати занадто яскраво – вибирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір)" , – написав він.

Шкіряний тренч

Шкіряний тренч. Джерело: instagram.com/andre_tan_official