У Нацраді пояснили, чому вирішили позбавити "Наш" ліцензії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ініціювала позов про анулювання ліцензії телеканалу "Наш" через систематичну "скабєєвщину", повідомляє Укрінформ.

Про це заявила голова регулятора Ольга Герасим'юк.

"Ми це зробили не через передачу за участю Петра Симоненка, як пишуть. [...] Це була остання крапля.

Ми призначили санкцію за програму, в якій брав участь Симоненко і де поширював мову ворожнечі, ображав Україну, громадян, Революцію гідності, стверджував, що війна, яка забрала багато життів, це насправді громадянський конфлікт, у якому винна Україна, – одне слово, весь набір, який він постійно поширює" , – заявила Герасим'юк.

Вона додала, що регулятор неодноразово призначала перевірки та застосовували санкції щодо інших телеканалів, і "суди незмінно підтверджували нашу правоту".

На її думку, ведучі мали б балансувати думку гостя уточнювальними питаннями, просити гостя детальніше пояснити свою думку, а не "підспівувати" гостю.

"Ведучий, не можу згадати його прізвище, хоча він однозначно вважає себе зіркою (читала якийсь його пост), каже: мовляв, якби зараз могли побудувати двадцять таких Дніпрогесів, які побудувала колись Комуністична партія, то ми б зрозуміли, чому відбувається декомунізація" , – сказала Ольга Герасим'юк.