Все, що потрібно знати про гальмівні колодки

Чому пищать гальма, брудняться колісні диски та чому матеріал колодок повинен відповідати матеріалу гальмівних дисків? Спробуємо розібратись з цим, спростовуючи найпоширеніші міфи стосовно гальмівних колодок, повідомляє 24 Канал.

Скільки існує гальмівна система, стільки часу ведуться і суперечки про неї. Скільки живуть суперечки – стільки ж і міфи, адже не кожен намагається "докопатись" до правди, а найчастіше виносить вирок гальмівній колодці, як одному з найдешевших компонентів, який можна безболісно замінити. Сьогодні спробуємо розвінчати деякі із найпоширеніших міфів.

МІФ №1: Причиною скрипу в гальмівній системі є гальмівні колодки.

ПРАВДА: Всі виробники в один голос заявляють, що звучить гальмівний диск, а не колодка, а якщо бути більш точним, то причиною виникнення сторонніх звуків є сукупність факторів: матеріал виготовлення диску, рівень його зносу, конструкція супорта, стан направляючих, розмір та вага гальмівних колодок і навіть вологість навколишнього середовища. Причому звучання є завжди, але при частоті звуку понад 20 кГц, людське вухо його не чує, саме тому завданням всіх виробників є всього лиш перенести звук в нечутний діапазон. Це досягається зберіганням дуже хиткого балансу між усіма переліченими вище факторами, і тому порушення хоч одного з них може викликати такий дратівливий звук.

МІФ №2: Нові, щойно придбані колодки, дуже забруднюють руки – це свідчить про їх низьку якість

ПРАВДА: За словами виробника, це навпаки хороший знак, який свідчить про те, що такі колодки пройшли процес “scorching”, тобто "обпалювання". Внаслідок цього процесу відбувається спалення залишків органічних компонентів та домішок у верхньому шарі фрикційного матеріалу, що сприяє швидшому притиранню гальмівної колодки до диска.

МІФ №3: На колодці обов’язково мають бути фаски та прорізи. Виробник не зробив їх, бо "забув" або "хотів зекономити".

ПРАВДА: Фаски та прорізи на гальмівних колодках виробник робить лише там, де це справді потрібно і передбачено конструкцією. Якщо їх немає, то не потрібно робити їх власноруч за допомогою підручних засобів. Прорізи, до прикладу, покликані запобігати перегріву гальмівних колодок, а зробивши їх там, де це не передбачено, можна порушити параметри прилягання фрикційного матеріалу до опорної пластини, і як наслідок не лише нашкодити якості гальмування, а й спричинити те саме "звучання", порушивши баланс факторів, про який ми говорили в першому міфі.

МІФ №4: Чорний пил на колісних дисках з’являється через колодки.

ПРАВДА: Колодки і справді "пилять", але їх пил світло-сірого кольору і не такий помітний. Чорний пил – це часточки металу, які є продуктом зносу саме гальмівних дисків, або, у деяких випадках, гальмівних колодок, якщо вони відносяться до "напівметалевого" типу. Якщо кількість пилу занадто велика, це може свідчити про те, що підібрані колодки є зажорсткими для даного диску, чи то пак – диск зам’який для даних колодок.

МІФ №5: Запах колодок свідчить про їх високу якість.

ПРАВДА: Колодки мають специфічний та не надто приємний запах. Хтось асоціює його з рибними продуктами, хтось ще з чимось, але хай там як – цей запах викликаний компонентами фрикційної суміші, і він ніяк не впливає на якість гальмування.