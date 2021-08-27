Власник АТБ купив український футбольний клуб

Власник мережі "АТБ" та корпорації BGV Group Геннадій Буткевич став 100% власником футбольного клубу "Полісся", повідомляє Журнал Житомира.

Цю інформацію 27 серпня повідомили на пресконференції для ЗМІ.

В рамках заходу був підписаний меморандум про співпрацю між клубом, міськрадою та обласною радою. Раніше клуб належав Житомирській міській раді. У сезоні 2019/2020 житомиряни зайняли 2-е місце у Другій лізі і оформили прописку в Першу. У вересні 2020 року новим титульним спонсором команди стала компанія BGV Group. Однак клуб продовжували фінансувати з міського та обласного бюджетів.

Варто додати, що Геннадій Буткевич зі статком $277 млн посідає 26 місце серед найбагатших українців за 2020 рік.