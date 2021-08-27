У Латвії відкриють школу для противників вакцинації

Вселатвійская середня школа готується почати навчальний рік 1 вересня. При цьому навчальна програма школи, яку заснували налаштовані проти вакцинації від Covid-19 жителі Латвії, поки не отримала ліцензію, повідомляє Делфи.

Передбачається, що навчання в школі буде віддаленим. Це означає, що вчителям не обов'язково робити щеплення, а учні можуть не здавати тести щотижня.

Один з авторів ідеї створення школи підприємець Арвілс Пекулесс заявив, що школа отримала електронного листа з підтвердженням того, що навчальна програма отримала ліцензію. За словами Пекулесса, школа однозначно буде готова почати роботу 1 вересня.

Державна служба якості освіти при цьому стверджує, що насправді заявка на ліцензування отримана, але поки не схвалена, оскільки обробка заявки вимагає часу. За словами заступника директора служби Івана Яніса Михайлова, школа отримала підтвердження того, що заявка прийнята до розгляду. Він упевнений, що школа не встигне отримати ліцензію, оскільки за останні дні було прийнято досить багато заявок, і розглядати їх будуть в порядку черги.

Це означає, що Вселатвійская школа на даний момент не має права приймати учнів. У Латвії основна освіта є обов'язковою, тобто документи з попередньої школи можна забрати тільки тоді, коли дитина вже прийнята в нову.

Пекулесс в розмові з Латвійською радіо заявив, що інтерес до навчання в школі великий. Педагогів теж досить.