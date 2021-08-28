Франція завершила евакуацію з Афганістану

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі в ніч на суботу, 28 серпня, оголосила про завершення евакуаційної місії з Афганістану. Про це вона написала в Twitter, повідомляє Кореспондент.

"Операція Apagan, розпочата 15 серпня за дорученням президента республіки, завершилася сьогодні ввечері (27 серпня - ред.). Менш ніж за два тижні французькі військові евакуювали близько 3 тисяч осіб, в тому числі понад 2,6 тисячі афганців, яких прийняла Франція" , - зазначено в повідомленні.

Як уточнили в Міністерстві закордонних справ і Міністерстві збройних сил, всі французькі дипломати та військові покинули Кабул.