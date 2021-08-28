Франція завершила евакуацію з Афганістану
Міністр оборони Франції Флоранс Парлі в ніч на суботу, 28 серпня, оголосила про завершення евакуаційної місії з Афганістану. Про це вона написала в Twitter, повідомляє Кореспондент.
"Операція Apagan, розпочата 15 серпня за дорученням президента республіки, завершилася сьогодні ввечері (27 серпня - ред.). Менш ніж за два тижні французькі військові евакуювали близько 3 тисяч осіб, в тому числі понад 2,6 тисячі афганців, яких прийняла Франція", - зазначено в повідомленні.
Як уточнили в Міністерстві закордонних справ і Міністерстві збройних сил, всі французькі дипломати та військові покинули Кабул.
"Після підтвердження швидкого виведення американських сил, що відповідали за забезпечення безпеки аеропорту Кабула, умови в аеропорту більше не відповідають критеріям безпеки, в зв'язку з чим наша операція з евакуації завершилася в п'ятницю, 27 серпня", - йдеться в спільній заяві двох відомств.