На Донеччині через обстріл рух поїздів тимчасово обмежено

Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине, повідомляє Укрзалізниця.

Так, поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.