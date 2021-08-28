Біля Греції затонув вантажний корабель з тоннами української пшениці

У критському морі біля Греції затонуло вантажне судно, яке везло пшеницю з України, повідомляє УНИАН.

Аварія з ліванським судном Sea Bird сталася на схід від грецького півострова Пелопоннес рано вранці 28 серпня - сигнал лиха був поданий о 00:20 за всесвітнім координованим часом.

Суховантаж прямував до Тунісу з 7 тоннами пшениці. Судно йшло під прапором Того.

В ході масштабної пошуково-рятувальної операції всі 16 членів екіпажу (громадяни Сирії) були врятовані.

Допускається, що НП сталася в результаті зіткнення з іншим вантажним судном - Haya, яке зараз дрейфує на північ від місця події.

Сигнал лиха Sea Bird подало в 00:20 за всесвітнім координованим часом. На його борту перебувало 16 осіб екіпажу – їх усіх вдалося врятувати.