ІДІЛ за два тижні до вибуху в Кабулі попередив про підготовку до атак

Один з командирів терористичної організації ІДІЛ за два тижні до вибуху в аеропорту Кабула попереджав журналіста CNN про підготовку до атак в Афганістані, повідомляє Сегодня.

Інтерв'ю представник ІДІЛ дав міжнародному кореспонденту Кларіссі Уорд за два тижні до теракту перед тим, як "Талібан" захопив владу в Афганістані. Однак опублікували його лише минулої п'ятниці ввечері, передає The Hill. ІДІЛ вербував членів до своїх лав і чекав, поки США і інші іноземні війська залишать країну.

"Коли іноземці та люди з усього світу покинуть Афганістан, ми можемо відновити наші операції" , – сказав командир, чиє обличчя було приховано в інтерв'ю.

Журналістка сказала, що терористична організація "зачаїлася і чекає часу для удару".

"За два тижні до нападу в Кабулі, телеканал CNN взяв інтерв'ю у старшого командира організації ІДІЛ. У цей час командир сказав Уорд, що група зачаїлася і чекає часу для удару. Як відзначає Уорд, це були "слова, які виявилися страхітливо пророчими" , – пише в твіттері інший журналіст CNN Андерсон Купер.

Two weeks prior to the attack in Kabul, CNN & # 39; s @clarissaward interviewed a senior ISIS-K commander. At that time the commander told Ward the group was laying low and waiting for a time to strike. As Ward notes, these were "words that turned out to be eerily prophetic." pic.twitter.com/XV7RggUEg4 - Anderson Cooper 360 ° (@ AC360) August 28, 2021

Чому ІДІЛ повстав проти Талібану

Співрозмовник CNN розповів, що раніше він воював на боці "Талібану", але залишив їхні ряди через те що вони нібито стали більш помірними під впливом західних ідей.

"Ми діяли в рядах талібів. Однак ці люди не були з нами з точки зору віри, тому ми приєдналися до ІДІЛ. Якщо хтось погоджується з нами в цьому, то це наш брат. В іншому випадку ми оголошуємо йому війну, будь то таліб або будь-хто інший" , – сказав бойовик.

Чи ведеться підготовка до терактів за межами Афганістану – ігілівець не сказав, заявивши, що може коментувати тільки операції в Афганістані.

Напередодні Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі. Він може статися в найближчі дні в районі аеропорту.