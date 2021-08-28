Курс валют: підсумки робочої суботи

У суботу котирування безготівкового долара незначно піднялися на «напівмертвому» міжбанківському валютному ринку , який швидше за стояв, ніж функціонував.

Небажання продавців працювати за схемою ТОМ (з розрахунками в понеділок) через вихідний день у США і Європі зумовили млявий характер торгів. У той же час охочих купити валюту вистачало, але і вони не прагнули взяти за будь-яку ціну, сподіваючись, що котирування підуть вниз. Побоюючись, що покупці підвищать ціну на долар до 27 гривень, на ринок вийшов Національний банк з інтервенцією на продаж валюти за ціною 26,96 гривень. Але через те, що торговельна система Bloomberg сьогодні працювала вкрай нестабільно (далеко не всі угоди відображалися), оцінити масштаби інтервенції регулятора не представляється можливим.

Закрили торги суботи на 3,5 копійки на купівлі і на продажу вище, ніж в п'ятницю.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,85 / 26,95 (купівля / продаж).

Торги суботи відкрилися дуже досить широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Дуже довго і продавці, і покупці не могли намацати взаємовигідну ціну: вони переставляли цінники своїх заявок то вище, то нижче, але ніхто не наважувався зробити перший крок. Потім угоди все ж пішли, але через технічні проблеми не відображалися в системі Bloomberg: перша видима угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,95 гривень пройшла лише о 12:00. Після того, як покупці задрали цінник до 26,94 гривень, на ринок вийшов Нацбанк з продажем за ціною 26,96 гривень. Регулятор стояв з ордером на продаж до 14:30, після чого пішов, а котирування продовжили зростання до 26,95 гривень на покупку і 26,98 гривень на продаж. До рівня 27 гривень залишилося зовсім небагато.

Котирування закриття - 26,945 / 26,98 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні відображався невірно: були показані всього 2 угоди на суму 1 млн доларів. Насправді угод було більше. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США о 12:00 ні зафіксований Національним банком.

Офіційний курс долара на 30 серпня залишений на колишньому рівні 26,929 гривень за долар.

Офіційний курс євро на 30 серпня залишений на колишньому рівні 31,6645 гривень за євро.

Готівковий долар в обмінниках Києва в суботу вранці продавали по 26,99-27,00 гривень, але до обіду цінник підняли до 27,01-27,02 гривень. А до вечора в деяких обмінниках долар віддавали не дешевше 27,03-27,05 гривень. В цілому попит протягом дня був слабшим, ніж вчора; оператори валютного ринку пояснили це вихідним днем.

Готівковий євро протягом дня продавали по 31,70-31,75 гривень; ціна на євровалюту коливалася протягом дня в залежності від попиту.

Не змінилася і ціна готівкового рубля: в столиці його як і раніше продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.