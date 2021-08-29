З Днем шахтаря 2021: яскраві привітання, відео та листівки

У неділю, 29 серпня, в Україні та інших державах світу відзначають День шахтаря. У нашій країні свято працівників вугільної промисловості було засновано указом президента Леоніда Кравчука N 304/93 від 16 серпня 1993 року, повідомляє Обозреватель.

Його святкували ще за часів СРСР, де його булов присвячено рекорду шахтаря Олексія Стаханова, встановленому в ніч на 31 серпня 1935 року. Тоді за шестигодинну зміну разом з двома робочими кріпильниками він нарубав відбійним молотком 104 тонни вугілля, виконавши 14,5 норми.

До Дня шахтаря OBOZREVATEL публікує добірку оригінальних привітань зі святом.

Привітання з Днем шахтаря у віршах і прозі

З Днем шахтаря Вас вітаємо

І бажаємо великого добра,

Щоб у домі вашому світлому

Панувала завжди теплота.

Здоров'я міцніше граніту

І бадьорості духу в усьому.

Нехай різні труднощі життя

Шахтарям будуть ні по чому.

***

Поздравляю с Днем шахтера,

Пожелаю вам задора,

Счастья, радости, успеха,

В этот день – побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,

В сердце – море доброты,

Пусть здоровье не подводит,

В дом удача пусть приходит!

***

З Днем шахтаря вітаю,

Сил, здоров'я Вам бажаю.

Щоб ангел Вас оберігав,

Від негараздів захищав.

Терпіння великого й удачі,

І плану вчасної Вам здачі.

Добра, любові, звісно сонця,

Нехай з легкістю Вам все дається.

***

С Днем шахтера! Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.

***

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності та впевненості. Будьте щасливі, прагніть до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам і успіху!

Картинки та листівки до Дня шахтаря

З Днем шахтаря. Джерело: glavred.info

Привітання й побажання в День шахтаря. Джерело: uf.ru

Листівка в День шахтаря. Джерело: kartinki.itacademy.link

День шахтаря 2021. Джерело: kartinki.itacademy.link

Відео до Дня шахтаря