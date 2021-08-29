З Днем шахтаря 2021: яскраві привітання, відео та листівки
У неділю, 29 серпня, в Україні та інших державах світу відзначають День шахтаря. У нашій країні свято працівників вугільної промисловості було засновано указом президента Леоніда Кравчука N 304/93 від 16 серпня 1993 року, повідомляє Обозреватель.
Його святкували ще за часів СРСР, де його булов присвячено рекорду шахтаря Олексія Стаханова, встановленому в ніч на 31 серпня 1935 року. Тоді за шестигодинну зміну разом з двома робочими кріпильниками він нарубав відбійним молотком 104 тонни вугілля, виконавши 14,5 норми.
До Дня шахтаря OBOZREVATEL публікує добірку оригінальних привітань зі святом.
Привітання з Днем шахтаря у віршах і прозі
З Днем шахтаря Вас вітаємо
І бажаємо великого добра,
Щоб у домі вашому світлому
Панувала завжди теплота.
Здоров'я міцніше граніту
І бадьорості духу в усьому.
Нехай різні труднощі життя
Шахтарям будуть ні по чому.
***
Поздравляю с Днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день – побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце – море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
***
З Днем шахтаря вітаю,
Сил, здоров'я Вам бажаю.
Щоб ангел Вас оберігав,
Від негараздів захищав.
Терпіння великого й удачі,
І плану вчасної Вам здачі.
Добра, любові, звісно сонця,
Нехай з легкістю Вам все дається.
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С Днем шахтера! Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.
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Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності та впевненості. Будьте щасливі, прагніть до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам і успіху!
Картинки та листівки до Дня шахтаря
Відео до Дня шахтаря