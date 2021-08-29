Майклу Джексону могло б виповнитися 63: хіти, які стали легендою

Покажіть нам хоч одну людину, яка не знає Майкла Джексона. Немає таких? Тоді давайте згадаємо, чим він підкорив весь світ і чому його ім'я знають всі - від більш старшого покоління до дітей, повідомляє УНИАН.

Майкл Джексон - це американський співак, танцюрист, кіноактор і автор пісень. Перші кроки до мегапопулярності він зробив в12 років, виступаючи в дитячій групі "П'ятірка Джексонів", а згодом став одним з найбільш комерційно успішних сольних артистів в історії. Він є володарем численних премій і нагород, вважається "королем попмузики".

В активі Джексона тринадцять премій "Греммі", стільки ж разів він піднімався зі своїми піснями на перші рядки американських чартів продажів. Двічі його ім'я занесено до Зали слави рок-н-ролу - як учасника "П'ятірки Джексонів" (1997) і як сольного виконавця (2001). А його альбом "Thriller" був занесений до Книги рекордів Гіннесса як диск, який був розпроданий найбільшим тиражем за всю історію музики (108 млн примірників, станом на 2010 рік).

Світ міг би ще дуже довго насолоджуватися його творчістю, якби не раптова смерть артиста. 25 червня 2009 року Майкл раптово помер у віці 50 років через зупинку дихання і серця через передозування ліками.

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Michael Jackson - Childhood

Michael Jackson - Hollywood Tonight

Michael Jackson - Speed Demon