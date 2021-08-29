Глава СКУ звинуватив Росію в етноциді
Росія влаштувала "шалене переслідування українців" в окупованому Криму, на Донбасі, а також всередині самої РФ, повідомляє Украина 24.
Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Грод.
"Ми були змушені розірвати формальні зв'язки з нашими громадськими організаціями в Росії, так як зараз їм загрожує кримінальна відповідальність за будь-які зв'язки зі Світовим конгресом українців. Тепер притягли до відповідальності наших громадських юристів, які колись, буквально кілька тижнів тому, були в складі конгресу", - сказав він.
Як підкреслив Грод, "йде шалене переслідування українців".
"Тому ми і підключилися до "Кримської платформи" дуже активно, так як вважаємо, що це загальний процес етноциду проти українського народу. Це є і в Криму, і на окупованому Донбасі, і в Росії. Просто знищують українців. Люди просто ховаються, їм страшно бути українцями в Росії, це величезна гуманітарна катастрофа, порушення прав людини. Ми плануємо протягом наступних декількох місяців долучати уряди в світі, щоб вони підключалися до "Кримської платформи", скликали парламентські слухання, посилювали санкції проти Росії", - заявив президент СКУ.