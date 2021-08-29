Глава СКУ звинуватив Росію в етноциді

Росія влаштувала "шалене переслідування українців" в окупованому Криму, на Донбасі, а також всередині самої РФ, повідомляє Украина 24.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Грод.

"Ми були змушені розірвати формальні зв'язки з нашими громадськими організаціями в Росії, так як зараз їм загрожує кримінальна відповідальність за будь-які зв'язки зі Світовим конгресом українців. Тепер притягли до відповідальності наших громадських юристів, які колись, буквально кілька тижнів тому, були в складі конгресу" , - сказав він.

Як підкреслив Грод, "йде шалене переслідування українців".