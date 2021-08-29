Японія активно запасається українським медом

У 2021 році Україна вдвічі збільшила експорт продуктів до Японії. Зокрема, в три рази збільшила постачання меду, повідомляє UBR.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

Він зазначив, що Японія зацікавлена в співробітництві з Україною. За його словами, країна сонця, що сходить імпортує до 70% продуктів харчування і наша країна залишається цікавим і важливим постачальником.

"У цьому році ми втричі збільшили поставки меду до Японії, в порівнянні з 2020 роком, а взагалі в цьому році, за півроку, ми подвоїли фактично наш експорт в Японію, і повірте, це просто неймовірний результат, тому що стандарти в Японії вище американських і європейських ", - сказав Корсунський.

Також повідомлялося, що Госпродпотребслужба проводить переговори щодо відкриття 15 ринків Китаю для українських експортерів.

Відзначимо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №5274 про розвиток галузі бджільництва, охорони, захисту та збереження бджіл. За даними авторів, у цій сфері в Україні працює близько 400 тис. чоловік, обсяг виробленого меду становить від 75 до 100 тис. т в рік, кількість бджолиних сімей - 2,6 млн.