Неправильне зволоження: 4 помилки, через які шкіра постійно сохне

Навіть регулярне використання крему та інших зволожувальних засобів у догляді за шкірою не виконуватиме своїх функцій, якщо ви допускаєтеся під час їхнього нанесення поширених помилок. Щоб уникнути зневоднення шкірних покривів, що згодом призведе до лущення, подразнення і відчуття стягнутості, а потім і передчасного старіння, шкіру потрібно правильно зволожувати, повідомляє 24 Канал.

Зокрема, зморшки швидше з'являються на сухій шкірі. Якщо ви п'єте достатню кількість води щодня, регулярно використовуєте SPF-засіб та зволожувальний догляд, а дерма продовжує бути сухою, то, ймовірно, десь ви допускаєте помилки.

4 найбільш поширені помилки під час зволоження шкіри

Зловживаєте важкими текстурами. Хибно вважати, що крем зволожуватиме шкіру краще, якщо його текстура буде дуже щільною, жирною і насиченою. Такої текстури засобам надають олії, які не є гідрофіксаторами. Олії – живильні компоненти, які можуть зберігати рівень зволоженості шкірних покривів трішки довше, але не підвищувати його. Тому надіятися на них не має сенсу. Натомість шукайте зволожувальні засоби з оліями і вологозатримувальними добавками (гіалуроновою кислотою чи хітозаном) водночас. Таким чином навіть гель із легкою текстурою може бути більш ефективним, ніж дуже жирний крем.

Нехтуєте зволоженням шиї і ділянки декольте . Не зупиняйтеся на підборідді під час догляду за шкірою. Перші ознаки передчасного старіння зазвичай з'являються на шиї і ділянці декольте. Тому застосовуйте свій щоденний зволожувальний догляд у цих місцях, наносячи його "вбиваючими" рухами. Якщо зайвий раз розмащувати крем, то існує ризик розтягнути тонку шкіру, що спровокує появу зморшок і втрату пружності. Правилом слід послуговуватися також під час догляду за шкірою навколо очей.

. Не зупиняйтеся на підборідді під час догляду за шкірою. Перші ознаки передчасного старіння зазвичай з'являються на шиї і ділянці декольте. Тому застосовуйте свій щоденний зволожувальний догляд у цих місцях, наносячи його "вбиваючими" рухами. Якщо зайвий раз розмащувати крем, то існує ризик розтягнути тонку шкіру, що спровокує появу зморшок і втрату пружності. Правилом слід послуговуватися також під час догляду за шкірою навколо очей. Не зволожуєте жирну шкіру. Навіть на шкірі жирного типу виникає неестетичний блиск, якщо вона зневоднена. Проте з цією проблемою не потрібно боротися за допомогою тоніків, які містять спирт, чи масок з білої глини, бо можна лише посилити видимість жирного блиску і відчуття стягнутості. Коли шкіра починає відчувати нестачу вологи, то сальні залози намагаються "заповнити" її, тому інтенсивно виробляють ліпіди. У результаті – обличчя блистить, а ви намагаєтеся впоратися з цим. Згодом "перемога над жирним блиском" є дефіцитом ліпідів для пор і сигналом до їхнього продукування. В іншому випадку випаруються усі залишки вологи у тканинах. Таким чином нормальна шкіра перетвориться у схильну до висипання та проблемну.