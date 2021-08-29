Гран-прі Бельгії Формули-1 не відбулося через негоду

Макс Ферстаппен скоротив відставання від Хемілтона в загальному заліку, повідомляє Кореспондент.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Бельгії, який фактично не відбувся.

Причиною тому дощ, який не припинявся протягом майже чотирьох годин, коли організатори намагалися дати старт.

Невдахою дня став Серхіо Перес, який до прогревочного кола не впорався з керуванням і врізався в бар'єри. Поки йшли переноси старту, його машину встигли полагодити, але він все одно став останнім.

Перший раз гонщики виїхали на старт через 25 хвилин після покладеного, проїхали два кола за сейфіті-каром і гонка була зупинена. Через пару годин була зроблена друга спроба і знову два кола за автомобілем безпеки і зупинка.

У підсумку завдяки чотирьом проведеним колам топ-10 отримала половину очок. Переможець гонки Макс Ферстаппен отримав 12,5 очок і він скоротив відставання від Льюїса Хемілтона, який за третє місце отримав 7,5 очок. Друге місце в гонці сенсаційно у Джорджа Расселла, який заробив 9 очок.